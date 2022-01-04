衛生福利部桃園醫院4日舉行《桃醫Ｘ戰疫：急轉生命的航道》以及《撐台灣 我部桃：部桃記疫影像集》新書發表會。（陳夢茹攝）

曾經深陷群聚感染風暴的衛生福利部桃園醫院，支援過武漢包機、鑽石公主號、敦睦艦隊、邊境疫苗專案，挺過群聚感染並將防疫歷程集結成冊，4日舉行《桃醫Ｘ戰疫：急轉生命的航道》以及《撐台灣 我部桃：部桃記疫影像集》新書發表會，盼能傳承防疫經驗。

《桃醫Ｘ戰疫：急轉生命的航道》的主編暨感染管制室主任林宜君說，該本書是以各科室醫護人員的訪談集結成冊，戰疫牽扯範圍廣泛，每個團隊都缺一不可，沒有任何英雄可以獨挑大樑，看著身旁許多夥伴都是防疫英雄，不紀錄起來甚是可惜。

除了訪談外，桃園醫院也搜集許多珍貴照片，將其彙編為《撐台灣 我部桃：部桃記疫影像集》，用圖文記載防疫期間的重大事件，例如收治全台首例新冠肺炎確診者。桃園醫院院長徐永年表示，希望能將寶貴的防疫經驗傳承下去，假如若干年後疫情再起，可作為下一代戰士的重要參考依據。

桃園市長鄭文燦提及，部桃支援過無數次重大感染事件，除了擴大採檢能量，也收治許多確診病患，並透過獨創的血漿置換術治癒許多重症病患，截至4日國內新冠肺炎確診死亡人數為850人，其中桃園為27人，代表醫療團隊在重症患者照護上相當用心。

鄭文燦說，春節期間返台國人增加，Omicron變種病毒更是來勢洶洶，國內疫情風險再度提升，醫院、防疫旅館及機場這3大防線一定要守住，若出現確診事件會用最迅速且最嚴格的標準，建立社區防火牆，並與中央流行疫情指揮中心協同合作，將風險降至最低。

桃園醫院補充，在部桃群聚事件後，醫院也進行審視並提高醫院內感控層級，包含引進智慧防疫方案、遠距醫療、智慧量測、智慧健康管理等。另外市府及衛福部醫審會已通過部桃建置新醫療大樓計畫案，預計增加400個病床，讓桃園市民得到更全方位的健康照顧。