四大公投皆闖關失敗，重啟核四公投沒過也引起在野黨立委憂心能源危機。國民黨立委李貴敏表示，民主就是自作自受，電力缺口沒解決，缺電危機仍在，台灣缺電問題根本是公開的祕密，抗中保台，電不會來。

李貴敏表示，企業界早已紛紛表達對缺電與供電不穩的憂心，甚至全球都知道投資台灣有嚴重的六缺問題。但這就是民進黨政府意識形態掛帥所必須付出的代價，火力全開不正是因為核電要叫停，天然氣才必須燒到滿，彌補核電缺口？更別提過度依賴天然氣發電，因此將引發不確定的國安風險。

李貴敏指出，各國為減碳紛紛「去煤增氣」，天然氣價格長期看漲，未來碳關稅制度下，更隱藏對出口經濟的衝擊，減碳失敗甚至將受經貿制裁，特別是先進國家的貿易抵制，未來這條路可說是步步驚心。

李貴敏表示，民進黨政府雖然走盡奧步，使出抹黑伎倆，讓在野陣營輸了公投，核四重啟碰壁，但自相矛盾的民進黨政府能確保不缺電嗎？民進黨由上到下，高喊四個不同意就是不同意中國併吞台灣，重大民生政策走到只能宣傳「抗中保台」路線，「可是抗中保台，電不會來啊！」

李貴敏質疑，政府拚命大內宣要綠電減碳，跟上國際潮流，要2023開徵碳費、2050零碳排，可是「2050年淨零碳排路徑」為何始終畫不出來呢？有的只是無止盡的作文比賽？連政府都無法否認2025綠能政策勢將跳票，不是嗎？

李貴敏直言，長此以往，「缺電」魔咒恐將成為台灣社會的常態。不僅家戶民生受影響，民眾飽受空污之害、被迫「以肺發電」，更是需要維持穩壓生產的企業工廠無法負擔之重。

李貴敏批評，政府只知發動台電調配大戶用電、區域限電，甚至取巧降載供電，規避大規模停電危機。宛如瞞天過海，還把執政不力的成本轉嫁人民承擔，再次證明了，政策的錯誤、無能的政府，真的比貪污還可怕。