港星鍾麗緹以電影《第六感奇緣之人魚傳說》，讓她擁有「人魚公主」的美名，保養有術的鍾麗緹，還是著名的美魔女代表，但她卻不時遭網指發福、虎背熊腰，不過，在鍾麗緹近日曬出的衝浪影片中，她辣穿連身透視泳裝，也讓鍾麗緹的真實身材全都露。

鍾麗緹昨（3日）在小紅書曬出現身度假勝地三亞的衝浪影片，她辣穿黑色連身泳裝，一雙白嫩大長腿相當吸睛，而泳裝的薄紗透視設計，讓鍾麗緹的零贅肉身材、小蠻腰全都露，影片中，有運動細胞的鍾麗緹大膽嘗試衝浪，她手放開拉繩後、很快地在衝浪板找到平衡，鍾麗緹輕鬆駕馭浪花，讓她散發健康美又不失性感。

鍾麗緹辣穿透式泳裝。（圖／取材自小紅書）

鍾麗緹衝浪影片大獲好評，網友紛紛留言讚：「哪裡虎背熊腰，這狀態也太好」、「身材真棒」、「這才是真女神，這身材、這狀態，YYDS（永遠的神）」，有人看了鍾麗緹狀態不禁反思：「這年紀這狀態，實在太好了！女人實在懶不得」，鍾麗緹也有感說：「世界上沒有醜女人，只有懶女人！寶貝們一定不要懶哦」。

鍾麗緹身材零贅肉超辣。（圖／取材自小紅書）

其實，鍾麗緹面對自己的年紀相當正能量，她去年過51歲生日時，就感性分享：「精神很重要，我一直都是很年輕的狀態，以前的我穿搭特別成熟、很緊張，現在放開了，懂得愛自己、享受生活，每個女人不管什麼年齡，都要有美好時光」，鍾麗緹也強調，年齡只是個數字，她很喜歡自己現在的生活，也懂得好好愛自己。