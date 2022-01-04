示意圖／東網

在香港，繼網媒立場新聞及眾新聞停運後，由前立法會議員黃毓民所創辦的《癲狗日報》亦已經停止運作。

黃毓民昨晚在其Youtube頻道宣佈《癲狗日報》停止運作，相關的官方網站及社交網站亦已經刪除。

《癲狗日報》於1996年3月18日創刊，為實體中文報章，當時售價為5港元。後來停刊改為《癲狗周刊》，至1998年7月9日再次宣布停刊，直至2018年復刊，並轉為網路媒體。