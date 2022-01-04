又一家媒體關門 港《癲狗日報》停運 由前立法會議員創辦 16:282022/01/04 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 在香港，繼網媒立場新聞及眾新聞停運後，由前立法會議員黃毓民（如圖）所創辦的《癲狗日報》亦已經停止運作。（中央社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 示意圖／東網 在香港，繼網媒立場新聞及眾新聞停運後，由前立法會議員黃毓民所創辦的《癲狗日報》亦已經停止運作。 黃毓民昨晚在其Youtube頻道宣佈《癲狗日報》停止運作，相關的官方網站及社交網站亦已經刪除。 《癲狗日報》於1996年3月18日創刊，為實體中文報章，當時售價為5港元。後來停刊改為《癲狗周刊》，至1998年7月9日再次宣布停刊，直至2018年復刊，並轉為網路媒體。 走失阿嬤街上遊蕩 愛犬當保鑣跟7小時 暖心舉動惹哭網 9名人接力開講邀民眾「知識跨年」 侯友宜壓軸陪倒數 #癲狗日報 #停運 #立法會議員 #創辦 #黃毓民 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 香港眾新聞明關閉 環境惡化先保平安 04:102022/01/03 產業財經 《立場新聞》英國分公司今宣布停運 所有貼文已移除 12:502021/12/30 兩岸 眾新聞吹熄燈號 坦言違法標準難拿捏 04:102022/01/04 產業財經 另類「知識跨年」 9名「造局者」開講分享陪民眾迎新年 04:172022/01/01 生活 英勇杜賓為保護主人 冒生命危險激戰劇毒眼鏡蛇 16:592021/12/28 萌寵 狗仔葛斯齊稱昔拍徐若瑄訪溫泉旅館 靠1動作阻拍攝 12:362021/12/25 娛樂 《眾新聞》吹熄燈號 主筆稱「不希望記者在不安全情況下工作」 13:562022/01/03 兩岸 監管衝擊 陸科技富豪身價降 04:102021/12/28 全球財經 流浪貓慘死街頭他裹屍裝箱 隔天一看屍體遭棄置路邊氣瘋 21:202022/01/02 社會 黎智英和蘋果日報前高層被加控罪 2022年再訊 15:012021/12/28 財經 企業舵手－方舟投資創辦人伍德 女版巴菲特慧眼獨具 信奉破壞式創新 04:102021/12/26 全球財經 兩岸熱門新聞 立陶宛前總統批評執政黨：承認台灣是大國的事 輪不到小國出頭 - 兩岸 方芳參加北京元旦升旗儀式 淚喊：完成父母心願 - 兩岸 布林肯與北約9國外長通話強調挺立陶宛 陸外交部回應了 - 兩岸 港專家：不排除中國最終公布核武數量 - 兩岸 - 中央社 「中老鐵路」開通滿月 呈現客貨運輸兩旺態勢 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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