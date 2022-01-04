一家出資公司的執行長告知新聞媒體，將俄羅斯天然氣運往德國的北溪二號(Nord Stream 2)管線可能在今年中旬獲得德國政府相關單位批准。

由俄羅斯天然氣公司Gazprom帶頭打造的該條輸送管線已經在去年9月完工，目前正等待德國官方機構的最終認證，此前該機構稱，2022年上半不會做出任何決定。

俄羅斯和烏克蘭之間爆發衝突的風險，已經令兩國外交關係陷入緊張情境，加劇了外界的猜測，認為這條天然氣管線可能會被西方國家利用，用來向俄羅斯施加政治壓力。

參與北溪二號的德國能源公司Uniper執行長Klaus Dieter Maubach對德國萊茵報說，他沒看到任何政治壓力，相關機構正在按計畫進行評估，可能在今年中旬完成評估，北溪二號很重要。

Uniper是5家歐洲能源公司其中的一家，他們共同支付了北溪二號工程成本的一半，約110億美元。其他4家公司包括Wintershall Dea、荷蘭皇家殼牌、OMV和法國蘇伊士集團(Engie)。

Maubach說，每新增一種進口的可能性，都會緩解天然氣市場的緊張情勢。當然也有政治風險，例如俄羅斯和烏克蘭如果衝突加劇，該輸送管線可能成為美國制裁的對象。

該管線需要德國以及歐盟的批准。