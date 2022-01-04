亞系外資出具最新報告，認為CMOS影像感測器（CIS）封測廠同欣電(6271)2022年首季營收表現可望優於季節性水準，鑒於更積極的擴產計畫、車用需求反彈及毛利率展望轉佳，將今明2年每股盈餘預期調升9％、10％，目標價自345元調升至405元，維持買進評等。

同欣電2021年11月自結合併營收創12.47億元次高，月增7.76％、年增11.7％。累計前11月合併營收127.57億元、年增達40.61％，持續提前改寫年度新高。受步入季節性淡季影響，公司預期第四季營收季減個位數百分比，毛利率拚持穩第三季新高水準。

亞系外資出具最新報告，認為由於陶瓷基板、車用CIS和混合模組需求持續成長，填補智慧手機CIS和射頻（RF）需求季節性轉弱的部分缺口，預期同欣電第四季營收可望達成季減約5％預期。

展望後市，由於晶圓供給改善及低軌衛星重新加速部署，亞系外資預估同欣電2022年首季營收將季減5％，優於往年平均的10％，預估去年第四季及今年首季每股盈餘（EPS）分別為4元及3.2元，年增47％、21％。

亞系外資指出，同欣電約60～65％營收來自車用電子及基礎建設相關應用，看好公司憑藉技術領先優勢，將持續受惠於車用及基礎建設需求反彈，且長期營運將持續受惠先進駕駛輔助系統（ADAS）、LED和低軌衛星成長趨勢。

雖然同欣電亦有25～30％營收來自消費電子，但在中國大陸半導體在地化和解析度升級趨勢下，亞系外資仍看好同欣電今年智慧手機CIS業務將溫和成長。同時，同欣電規畫擴增車用CIS及陶瓷基板產能各20～30％、10～15％，亦有望掌握今明2年的產業需求成長。

由於同欣電在多數業務均是唯一或主要供應商，亞系外資認為主要客戶的嚴謹擴產和供應承諾，將使公司維持較高的毛利率。即使今年產能擴增，同欣電仍預期全年供給將持續吃緊，亞系外資看好營收規模擴大及有利的定價趨勢，將推動同欣電今明2年毛利率進一步提升。

鑒於更積極的擴產計畫、晶圓供給改善及更好的毛利率將帶動車用業務強勁反彈，亞系外資將同欣電今明2年每股盈餘預期分別調升9％、10％，目標價自345元調升至405元，維持「買進」評等。