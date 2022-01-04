台中第二選區立委補選倒數，民進黨「湧言會」為表達力挺黨籍候選人林靜儀，下午到競選總部，贈送林一幅「磐石艦」的彩色照片。立委王定宇說，包括被罷免的前立委陳柏惟、正面臨罷免的林昶佐都在國防外交委員會，呼籲選民支持林靜儀，讓她重返國防委員會、帶來穩住國家安全的力量。

王定宇表示，國防外交委員會在立法院是專業的、冷門的委員會，委員會內的委員卻被有針對性的提出罷免；林靜儀擔任第九屆立委也在國防外交委員會，而依照慣例，她若當選也是遞補進該委員會，贈送磐石艦照片，盼林靜儀能回到國防外交委員會，帶來無限補給的力量。

王定宇說，中二選區補選影響台灣政治文化的分水嶺，身為民意代表若占用國有地、使用違法建築物，這樣都可以當選的話，台灣將來政治文化是往下走的。除了贈送磐石艦照片，所有湧言會成員也會當林靜儀分身，進到社區幫忙催票、拉票。

林靜儀表示，國防外交是國家最重要的委員會，這一席的來去非常重要，若替換上去的是顏寬恒，他如何能在國防外交上問政？尤其在國防立場上，過去很難聽到他在台灣本土價值有什麼立場。