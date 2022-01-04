觀音瀑布位於嘉義縣竹崎鄉文峰村，因瀑布從崖頂傾洩而下遠觀狀似側身而立的觀音佛祖而得名。（觀音瀑布社區產業合作社提供／張亦惠嘉縣傳真）

嘉義縣竹崎鄉觀音瀑布因921地震、莫拉克風災等天災重創封閉超過20年，阿里山國家風景區管理處、嘉義縣政府聯手修繕完工，由竹崎鄉觀音瀑布社區產業合作社取得承租權，今年元旦起試營運，每周五、六、日3天每日限定30人報名搶先體驗，因反應良好，合作社本周起將推出半日遊行程，每日新增2梯次各40人，將人潮帶入當地。

觀音瀑布位於嘉義縣竹崎鄉文峰村，因瀑布從崖頂傾洩而下遠觀狀似側身而立的觀音佛祖而得名，曾是嘉義五景之一，更是許多四、五年級生郊遊踏青的好去處，但921大地震後瀑布崖壁崩塌，莫拉克風災更導致連外道路中斷，封閉20多年後，終於在2022年元旦重啟並試營運。

阿管處處長洪維新表示，這是阿管處首次跨村合作，整合金獅村及文峰村的社區領袖共同經營觀音瀑布合作社，並在2022年開始試營運，讓遊客可以一探觀音瀑布，未來將與合作社持續努力，希望今年上半年能進入正式營運。

合作社原先規畫1日遊遊程，內容包括觀賞觀音瀑布美景、瀑布下品茶、草編蚱蜢等童玩製作及手作紙體驗等，觀音瀑布社區產業合作社經理何駿驄表示，元旦推出後陸續有旅行社前來洽詢，為讓遊客有更多選擇，4日上架半日遊行程，因應遊覽車載客人數超過30人，目前每梯次人數更提升到40人。

何駿驄說，參加半日遊的遊客雖無安排手作課程，但會拿到在地社區長輩親手製作的草蚱蜢，過去往觀音瀑布的路上就有很多人在販售草蚱蜢，現在讓在地民眾參與製作，讓他們也能感受到瀑布重新開放帶來的商機。