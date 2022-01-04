台北中正萬華立委林昶佐罷免案、台中第二選區立委補選將於1月9日舉行。民進黨台北市議員王世堅也將臉書大頭貼換上「靜昶守護」特效框，表態支持林昶佐和民進黨候選人林靜儀，引發網友熱議，不少網友紛紛力拱他出馬參選立委。不過，王世堅今天(4日)也回應，目前自己沒有任何關於參選立委的考量。

王世堅3日將臉書大頭貼特效框換成「靜昶守護」，並發文表示，「2022.1.9 靜昶守護！」正義一定贏，台中第二選區，支持四號林靜儀；終結惡鬥，台北中正、萬華，不同意罷免林昶佐，一起換上臉書特效框，讓更多人進場守護！

網友們也留言回應王世堅，「守護堅哥，來萬華補選立委」、「支持世堅代表民進黨補選中正萬華立委」、「中正萬華罷昶佐，迎來改選必世堅」、「唯一支持堅哥參加萬華補選」、「是靜昶維修不是嗎？？堅哥來我們這區選立委啦..我不要這位」、「堅哥我很喜歡你，但我想罷免林。哈哈哈哈哈」。

根據《東森新聞》報導，對於被網友拱參選立委，王世堅表示，「此時此刻要講要在這邊參選，我覺得這個是非常不禮貌的，也是非常不對的作為，絕對沒有任何考量」。王世堅指出，之所以地方會提起這件事，是因為幾年前自己確實在中正萬華擔任過立委，但那是在舊選制的時候了。