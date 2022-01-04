人稱「阿來哥」的70歲菜販蔡良瑞。（洪榮志攝）

這是「台南版陳樹菊」！人稱「阿來哥」的70歲蔡良瑞，在台南市東區崇德市場賣菜近30年，並長期送菜給有需要的機構。最近他在友人的媒合下，決定每周2次、每次80斤至100斤，捐菜給台南市腦麻協會，由腦麻兒來賣菜，一方面物盡其用，另方面也能讓腦麻兒與社區群眾互動，並將原本可能被丟棄的蔬菜，變成現金用來資助腦麻兒們。

阿來哥在台南市南區擁有3分地的菜園，目前種植20多種蔬菜。每天清晨4點，當大家還在溫暖的被窩中，阿來哥已經漱洗完畢，將一簍簍昨天夜裡採摘、洗得乾淨清爽的各式蔬菜，扛上貨車，前往崇德市場，一邊哼著歌、一邊整理蔬菜。由於使用鳳梨皮、豆渣等酵素種植，阿來哥的蔬菜總是又胖又肥，每把僅賣20元。

不過，每天賣不完的蔬菜還是很多，當遇到熟人時，阿來哥總是會說「拿回去吃啦！」市場攤商都知道，因為實在種太多，因此阿來哥幾年來一直送菜給需要的機構，但是發現有些機構資源豐富，無法善用蔬菜，讓他覺得很可惜。

後來，在電台主持人張莉蓁的媒合、促成下，阿來哥與台南市腦麻協會理事長林玉琴見面，並提出「捐菜、賣菜」的構想，由阿來哥捐菜、腦麻兒義賣，一方面物盡其用，可將新鮮蔬菜用每把10元的便宜價錢賣給社區媽媽們，讓這些蔬菜得到最好的運用，另方面也讓腦麻兒藉此與社區群眾互動，並讓這些原先可能被丟棄的蔬菜，變成現金運用在資助腦麻兒身上。

此一公益構想提出後，雙方一拍即合決定長期合作，阿來哥也從上個月15日開始「捐菜」，再由腦麻協會志工們載回社區「賣菜」。

市議員王家貞獲悉此事後，感佩眾人的發心與愛心，也決定盡己之力相挺，並呼籲鄉親朋友共襄盛舉，以實際行動用新台幣下架阿來哥優質的蔬菜，把大家滿滿的愛推廣到全市每個角落，讓需要幫助的市民朋友得到實質助益。

王家貞還說，台東有長年行善無私奉獻展現人性光輝的賣菜阿嬤陳樹菊，現在台南也有一位長期自種、自賣且不吝分送愛心的「善行家」阿來哥。阿來哥長期以來發揮一己之力默默舉善，展現了大愛精神的行動力，實在令人敬佩及感動。