吳品萱（左一）大讚王品澔（後二）拍照有禮貌，以「紳士手」搭肩；林嘉綺（前中）與王碩瀚（右）展現時尚風格。(伊林娛樂提供)

伊林娛樂拍攝新年主題「時尚日常」賀卡，由國際超模林嘉綺、名模吳品萱，領軍伊林新生代，包括在BL劇《約定》中人氣爆棚的王碩瀚及近期在《全明星運動會3》高人氣的王品澔都一起拍攝，剛開始拍攝時大家像家人一樣排排坐就定位，畫面溫馨像全家福，但正式「Action」時，專業超模、藝人一秒切入主題，大飆時尚味。

對2022年的期許，國際超模林嘉綺說，她的願望很小，期盼疫情快速退散，生活順序正常，若可以開始旅行，她最想去巴黎重溫屬於她的「舊時光」，看看巴黎鐵塔，「非常懷念以前作秀熱鬧的情景，甚至作夢都會夢到，早期模特兒很多，當時沒有手機，後台等待時，模特兒們都在聊天，秀場結束後會一起去逛街、喝咖啡。」疫情之後，她尤其想念那樣的時刻。

名模吳品萱感慨說，因疫情關係，2021一整年都在家陪小孩，工作反而是生活的調劑，但跟孩子們的關係變得很緊密，期盼新的一年回歸正常生活，自己有多一些空間。她發現伊林學弟妹都很有禮貌，「拍照時，品澔要搭我肩，居然還紳士手！」聽到新人金雲拍攝後要趕回學校考試，她也忍不住說：「以前工作都聊學生話題，我今天都在跟嘉綺聊小孩。」農曆春節即將來臨，「我現在的身分就是，紅包往上也要包，往下也要包。」

王碩瀚去年在BL劇《約定》及偶像劇《天巡者》中表現出色，他很開心有許多被看到的機會，也是在演藝圈最豐收的一年，但他只給自己70分，認為還有很多努力空間，希望新的一年工作一樣順利、賺更多錢，尤其能挑戰他最嚮往的動作片，「雖然算命都說天秤座明年工作運不好，但沒關係，真的不好就當累積，充實自己。」身高177公分的他，是拍照當天男生中個頭最「嬌小」的，不過他自信滿滿說：「雖身高不夠，但我有氣勢、有流量！」

近來人氣暴漲的王品澔，直說2021最大的收穫就是從《全明星運動會》的粉絲，到成為《全明星運動會3》的一員，在節目中表現亮眼的他備受關注，IG粉絲更是翻倍成長，他期許自己全力以赴參與賽事，今年大四的他，也希望6月能順利完成學業，之後能全心投入演藝工作。身高189公分的他，拍攝賀卡當天站在學姊林嘉綺旁十分敬畏：「嘉綺姐氣場超強大，一出場我就被震住。」在台北打拼工作學業一整年，今年農曆春節，他最想回老家吃阿公做的年菜，跟家人好好團聚。

前幾年都在大陸拍戲的廖彥龍，今年留在台灣過年，春節期間會好好陪伴家人，他說，前陣子接到好幾場走秀的工作，「4年多沒有走秀了，其實很緊張也很興奮，太久沒有站上伸展台，所幸練習後馬上找回感覺。」新的一年，他希望未來戲劇跟伸展台能同時發展，之前演出反派角色覺得很過癮，想嘗試有挑戰性的角色。拍攝賀卡當天，他穿著一套Bling-bling的亮片西裝，小露胸肌，他說，「拍攝前兩天才知道要露身材，趕緊臨時抱佛腳加強，好險多少有點用。」

190公分伊林新生代小鮮肉金雲也參與賀卡拍攝，去年他參加男團選秀節目《原子少年Atom Boyz》，除了演唱英文歌外，對展現舞蹈也非常有信心。女模董冠辰，專業表現亮眼，她期許在新的一年能夠嘗試更多拍攝風格，讓更多人認識她；璀璨之星第9屆女模組季軍王采嫻，雖剛進公司1年，但已經有多次走秀經驗，希望新的一年能繼續在更多的伸展台展現自我。

服裝提供 : BOB Jian