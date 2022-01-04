新北市土城區永豐路今下午3時許傳出垃圾袋氣爆意外，土城清潔隊員駕駛垃圾車收取垃圾時，一位民眾將裝有疑似卡式瓦斯罐的垃圾袋丟進垃圾車中，垃圾經壓縮後引發氣爆及些微火勢，瓦斯罐瞬間爆開彈出，導致2名清潔人員一度燒燙傷。（消防局提供）

新北市土城區永豐路今下午3時許傳出垃圾袋氣爆意外，土城清潔隊員駕駛垃圾車收取垃圾時，一位民眾將裝有疑似卡式瓦斯罐的垃圾袋丟進垃圾車中，垃圾經壓縮後引發氣爆及些微火勢，瓦斯罐瞬間爆開彈出，導致2名清潔人員一度燒燙傷。（消防局提供）

新北市土城區永豐路今下午3時許傳出垃圾袋氣爆意外，土城清潔隊員駕駛垃圾車收取垃圾時，一位民眾將裝有疑似卡式瓦斯罐的垃圾袋丟進垃圾車中，垃圾經壓縮後引發氣爆及些微火勢，瓦斯罐瞬間爆開彈出，導致2名清潔人員一度燒燙傷。

土城清潔隊長林清博表示，被炸傷的隊員已被送往土城長庚醫院，意識清楚，僅有脖子等部位被輕微灼傷，目前也已抓到亂丟垃圾的民眾，已被員警帶至派出所做筆錄，詳情仍待警方釐清，至於求償部分將待後續等隊員出院後再追究其責任。