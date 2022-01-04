土城垃圾車爆炸 2清潔隊員燒傷 禍首疑是卡式瓦斯罐 16:322022/01/04 中時 蔡雯如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市土城區永豐路今下午3時許傳出垃圾袋氣爆意外，土城清潔隊員駕駛垃圾車收取垃圾時，一位民眾將裝有疑似卡式瓦斯罐的垃圾袋丟進垃圾車中，垃圾經壓縮後引發氣爆及些微火勢，瓦斯罐瞬間爆開彈出，導致2名清潔人員一度燒燙傷。（消防局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市土城區永豐路今下午3時許傳出垃圾袋氣爆意外，土城清潔隊員駕駛垃圾車收取垃圾時，一位民眾將裝有疑似卡式瓦斯罐的垃圾袋丟進垃圾車中，垃圾經壓縮後引發氣爆及些微火勢，瓦斯罐瞬間爆開彈出，導致2名清潔人員一度燒燙傷。（消防局提供） 新北市土城區永豐路今下午3時許傳出垃圾袋氣爆意外，土城清潔隊員駕駛垃圾車收取垃圾時，一位民眾將裝有疑似卡式瓦斯罐的垃圾袋丟進垃圾車中，垃圾經壓縮後引發氣爆及些微火勢，瓦斯罐瞬間爆開彈出，導致2名清潔人員一度燒燙傷。（消防局提供） 新北市土城區永豐路今下午3時許傳出垃圾袋氣爆意外，土城清潔隊員駕駛垃圾車收取垃圾時，一位民眾將裝有疑似卡式瓦斯罐的垃圾袋丟進垃圾車中，垃圾經壓縮後引發氣爆及些微火勢，瓦斯罐瞬間爆開彈出，導致2名清潔人員一度燒燙傷。 土城清潔隊長林清博表示，被炸傷的隊員已被送往土城長庚醫院，意識清楚，僅有脖子等部位被輕微灼傷，目前也已抓到亂丟垃圾的民眾，已被員警帶至派出所做筆錄，詳情仍待警方釐清，至於求償部分將待後續等隊員出院後再追究其責任。 饋線又跳脫 土城近900戶停電 廁所產女嬰情急裝袋丟包 垃圾車滾出嬰屍 生母下場出爐 #土城 #垃圾車 #爆炸 #瓦斯罐 #垃圾袋 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台電出包 鴻海頂埔廠跳電 04:102021/12/28 財經要聞 台中永興街商圈氣爆民眾嚇壞！滷味店起火1女受傷送醫 09:562022/01/02 社會 《航運股》漢翔廠房粉塵氣爆 7名員工受傷送醫 11:422021/12/29 財經 新北市土城獅子會 捐20部電動代步車嘉惠身障朋友 14:432022/01/03 寶島 機場清潔人員確診 上周曾在忠貞市場擺攤 03:032022/01/04 財經 《航運股》廠區氣爆 漢翔胡開宏：國機國造產線無礙 16:312021/12/29 財經 桃機清潔員恐染Omicron 前台大醫曝1隱憂嘆：現在已太慢 10:262022/01/04 生活 《航運股》漢翔水湳廠區粉塵氣爆 1名員工罹難 13:242021/12/29 財經 漢翔水湳廠區3年安檢8次 36年老領班逃不過氣爆 18:102021/12/29 社會 漢翔航空粉塵7傷送醫 資深領班無生命徵象 12:102021/12/29 社會 漢翔台中廠粉塵氣爆釀1死6傷 盧秀燕說話了 16:542021/12/29 社會 社會熱門新聞 埔里臥龍洞離奇命案變「3吊屍」！失蹤情侶遺體尋獲 - 社會 貨車司機買便當呼喊沒回應 車子起步撞死老闆 - 社會 埔里古道離奇「吊屍」命案 高大成推測：恐被上吊 - 社會 用機車佔停車位爆口角 警用1招意外讓駕駛都笑了 - 社會 高雄人妻爽吃ㄈㄈ尺 嬌喊「下體被弄好痛」 全被兒看光 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。