隨著農曆春節的腳步接近，位於日曜天地Outlet中庭的台式茶餐廳「丰盛町」，看好小家庭除夕圍爐及年節餐飲商機，特別在除夕至初六期間，推出2至6人小家庭合菜2588元起，並規劃3款合菜菜單可供選擇。自開放預訂以來，除夕夜訂位已達8成。

近年來小家庭圍爐蔚為主流，2至6人團聚用餐比例日益增加，主打『黑白滷、潮茶、砂鍋菜』台式新風味的丰盛町餐廳，特別以大菜小做的精神，揉合傳統與創新，將阿婆紅燒肉、貴妃牛肋腩、五味土仔雞、丰味黑鑽燉烏雞等經典招牌菜色澎湃上桌，重現記憶中的古早味。

其中，超人氣的「阿婆紅燒肉」，選用台灣在地五花肉，以豆腐乳、紅麴米、酒釀、冰糖、醬油燉煮至上色收汁，最後佐以紹興酒提味；「貴妃牛肋腩」則採用肉質細嫩、油質分布均勻的美國安格斯特級牛肋條，以甜麵醬、冰糖、蕃茄、八角肉桂燉煮收汁，最後放入紅、白蘿蔔。軟嫩Q彈的貴妃牛肋腩，和入口即化的阿婆紅燒肉，喚起記憶中阿嬤的味道。

此外，「丰味黑鑽燉烏雞」嚴選台灣本土烏骨雞，肉質Q彈扎實，搭配雲林精選黑蒜頭及杏鮑菇、蛤蜊等，佐以紅棗、蔘鬚提味，經溫火熬煮後，蒜香濃郁，湯口溫潤滑順，鮮甜回甘。食材中的黑蒜養生、蔘鬚補氣、紅棗補血，蛤蜊和烏雞清熱健脾，是老少咸宜的溫補聖品。

值得一提的是，「丰盛町」的用餐空間以巴洛克元素及台式磚牆為基礎，運用歐風街燈、幾何線條鍛鐵圍繞，鑲上菱形窗花點綴，呈現出跨時代既衝突又融合的設計風格。色調則以黑、白、銀及深木色為主，加上具光澤感的大理石桌面及透過自然純粹的植栽，繪出台式茶餐廳愜意舒適的用餐氛圍。