財政部中區國稅局表示，為擴大便民服務，協助納稅義務人辦理遺產稅申報，自2022年1月1日起，國稅局將提供遺產稅申報稅額試算服務。

若符合一定條件遺產稅案件，將由國稅局提供申報稅額試算通知書，民眾確認試算內容無誤後，可選擇線上登錄，或簽章後掛號郵寄至被繼承人戶籍所在地國稅局，或就近洽任一國稅局臨櫃遞送，以輕鬆完成遺產稅申報。

財政部自2022年1月1日起推出稅額試算服務，適用對象包括遺產稅納稅義務人為被繼承人（過世者）配偶、子女，有身分證統一編號，且未辦理拋棄繼承者。

適用條件則是被繼承人（過世者）為經常居住中華民國境內，且有身分證統一編號之中華民國國民，且遺產總額在新台幣3千萬元以下，且被繼承人無不計入遺產總額之財產。另遺產種類限於不動產、存款、投資理財帳戶、電子支付帳戶、記名式儲值卡、基金、上市（櫃）及興櫃之有價證券、短期票券、保險及汽車，並符合相關條件者。

此外，其遺產扣除額僅限於配偶、子女、父母、身心障礙、死亡前未償債務、公共設施保留地及喪葬費扣除額，並符合相關條件者。而且沒有不適用稅額試算服務情形（如：已申報遺產稅、被繼承人在金融機構租有保管箱等）。

申請方式為民眾經由網際網路線上申請或洽任一國稅局、各直轄市地方稅稽徵機關臨櫃申請查詢被繼承人金融遺產資料，併同申請延期申報遺產稅及申請稅額試算服務。