It’s the year 2022, and they’re still not used to seeing women or anything slightly feminine in the public.



They put the burden of their lack of self-control on women & mannequins. https://t.co/d8BYGA3Wu8 — Ariana A. (@farianaa_) January 3, 2022

據《每日星報》3日報導，塔利班在重掌政權之後，已將一般服飾店常見的模特兒模型認定為偶像，舉凡有使用人形模特兒模型的店家，都須將其「斬首」，以免觸犯伊斯蘭教偶像崇拜的禁令。

根據推特上的影片，1名身分不明的男子口裡喃喃喊道「真主至大」，手也不閒著手持鋸子將人體模型的頭鋸斷。在他腳邊，已經有十多個被鋸斷的「頭顱」。

由於伊斯蘭教禁止崇拜真主以外的任何人或事物，偶像崇拜因此成為嚴重罪惡。就在上週，塔利班官員裁定模特兒模型為偶像，西部拉赫特省的店家已被告知所有的人體模型都必須斬首。

這道命令由塔利班勸善懲惡部（Ministry for the Propagation of Virtue and the Prevention of Vice ）頒布；該部負責伊斯蘭教義的解釋。

根據最一開始的命令，勸善懲惡部是要所有的店家把所有的人形模特兒收起來；但店東紛紛喊這種做法只會讓已經所剩無幾的生意完全破壞殆盡。接到店家的投訴後，勸善懲惡部調整為鋸掉模特兒模型的頭顱。

儘管命令已有所放鬆，但阿富汗如今經濟已殘破不堪，斷頭模型還是會影響生意。部分店家更是埋怨，可以遮住人型模特兒的頭部就好，完全無須斬首。「每個模型的成本為100美元、80美元或70美元。光砍頭就帶來沉重經濟損失」。

店家表示，「塔利班本質不變，會祭出更嚴厲措施。如果他們獲得國際承認，還是會帶來更嚴格的限制」。