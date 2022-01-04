2021年表現最好的汽車股不是充滿話題性的特斯拉、美國最大汽車公司通用，也不是如雨後春筍般冒出來的電動車新創公司，而是老牌汽車公司福特。

福特去年股價大漲約140%，顯示汽車業老將法利（Jim Farley）帶領福特走出的新方向深獲投資人青睞。

在福特董事會罷絀外行人哈克特（Jim Hackett）之後，法利在2020年10月接下執行長職位。他在上任後承諾對投資人更加開放，並推出Ford+改造計畫，將更多資源轉用於打造電動車，其成果包括即將推出電動皮卡F-150 Lightning。

摩根士丹利分析師表示，對福特而言，這確實是具突破性的一年，可以說是自金融危機以來，對福特最具戰略重要性的一年。

去年12月10日福特股價大漲9.6%，收在21.45美元，創下單日最大漲幅與約20年來新高價，當時法利在推特上證實到2023年，福特電動休旅車Mustang Mach-E在北美和歐洲的產量將提高兩倍，年產將超過20萬輛。而在前一天，該執行長接受媒體訪問時表示，在電動皮卡F-150 Lightning預購量達到20萬輛後，公司已經暫停接單。

去年10月28日，福特股價上漲8.7%，創下史上次高記錄，因其第三季每股盈餘較市場預期高出1倍，並上修全年財測。

自法利掌舵這15個多月以來，福特股價已經上漲逾200%。分析師表示，如果福特能夠實現包括加速電動車事業發展的Ford+改造計畫，以及到2023年其調整後息稅前利潤能達到8%目標，那麼福特的股價仍有上漲空間。

根據FactSet彙整22位分析師的看法，福特股票獲得「加碼」評級，其目標價平均為每股20.25美元。

去年封關日，福特收在20.77美元，全年上漲136.3%。相較之下，電動車大廠特斯拉去年股價上漲49.8%，福斯汽車收漲41.2%，通用汽車漲40.8%。電動車新創公司Lucid全年漲41.8%，Rivian上市後雖曾一度狂飆，但後來受到生產瓶頸影響，全年股價僅上漲2.9%。