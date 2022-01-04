印尼政府4日表示，在5日對日前公布的禁煤出口令重新審議之前，現在自己國內的煤炭供給面仍然很吃緊。

因印尼是煤炭供應大國，若停止供應亞洲各國這種原始燃料，進而供電力大減下，將對該區經濟成長造成相當程度影響。

全球最大燃料消費國中國大陸，動力煤期貨價格在4日大漲。起因就是，中國大陸海外最大煤炭供應國印尼，於前兩天宣布，為避免自己國內PLN(印尼國有電力公司)沒電可用，因此，元月將執行禁煤出口令。

這項禁煤出口令一旦實施，期貨大漲只是影響的第一步而已。接下來，中國大陸、印度、日本甚至韓國等，可能都會感受到能源危機。因為，2021年印尼出口的煤碳量當中，有73%都是送往中印日韓這些國家。

前述的中國大陸動力煤期貨價，4日開放交易時就漲了7.8%，每公噸達712.4人民幣。同時，價格不僅是過去兩星期來最高，漲幅更是創下兩個半月最大。

為避免大規模停電，PLN於3日表示，元月需要有510萬公噸的煤碳量，但是現在只有320萬公噸是確定的。因此，缺煤事件尚未解除警報，會繼續跟當地政府以及煤炭供應業者協商。

日前，印尼總統也曾指出，當地煤炭業者以及液化天然氣生產商，在出口之前必須優先考慮印尼國內供應無虞。若不管國內能源短缺，還是執意要出口的話，可能會撤銷營業許可。

同樣，印尼財長也敲邊鼓地認為，這次會祭出禁煤出口令，是為了要自保景氣復甦的增加動力。

由於茲事體大，印尼政府允諾5日再重新審議此禁煤出口令。業內人士也憂心，若禁令不改變，煤炭消費大國將會尋找其它貨源。以印度來說，2021年就拿走印尼至少15%煤炭出口量。倘若印度心一橫找別國的話，澳洲可能就會是相當然爾的最大得利益者。

澳洲煤炭商Whitehaven Coal在4日交易時，股價一度飆漲超過9%，並創近半年來新高就可見一斑。