高爾夫球產業熱絡，大田(8924)受惠美、日客戶積極下單，2021年12月營收7.11億元，月增6.24%，年增49.54%。由於首季仍是大田的出貨旺季，法人持續看好業績表現。

大田2021年第四季營收21.39億元，季減5.91%，年增74.36%，2021年全年營收為78.8億元，年增1倍。大田主要客戶包括PXG、Titleist、Bridgestone、Honma、美津濃等，其中Bridgestone、Honma、美津濃為日系客戶，營收比重5成。

大田在中國大陸江西贛州的生產線，在2019年開始啟動自動化、智能化生產，生產效率及精密度大幅提升，2021年除持續進行生產自動化擴充，本計畫將在原廠區興建2棟5層樓新廠房，但在客戶端的需求推升下，將先在廠區外租用廠房供應新產能。