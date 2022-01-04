玩無人機要小心了！交通部民航局自前年底於松山機場試辦無人機防制系統，1年多來已查獲17件違規，開罰4件；懲處最重的1件由於一下子連連違規4項「在機場四周飛」、「未投保」、「無操作證」、「夜間且距離建物30公尺」，遭罰48萬。其中「在機場四周飛」罰得最重，一次就是30萬。

4件違規遭開罰的地點分別是北市南京東路和光復北路口，北市承德橋下停車場、北市民生東路三段130巷，以及台北市小巨蛋等。

松山機場四周禁止無人機範圍(松山機場提供)

無人機闖入機場管制區造成飛安嚴重威脅，且可能影響航班起降，以松山機場為例，自2017年至2020年就有8起無人機或疑似無人機闖入管制區，受影響旅客超過6千人次。

松山機場除了負擔首都空中運輸，且有軍事、救援等重要功能，民航局幾經規劃後，自2020年10月起展開為期5年的無人機防制系統試辦計畫，預計執行至2025年10月止。經過審慎評估位置高、四周無障礙物、遠離行動電話基地等各項條件，專業團隊在松山機場管制區內設置了8處監控站，利用光電目獲、射頻干擾等系統，偵測闖入機場管制區內的無人機活動，並將相關資訊提供站方與警方。

台北國際航空站主任徐乃新說明，自前年10月至去年12月22日，站方與警方查獲17件違規，其中4件已於完成調查後開罰，4件共裁罰165萬元。

徐乃新說，違規情況最嚴重的1件，犯了「在機場四周飛」（罰30萬）、「未投保」（罰6萬）、「無操作證」（罰6萬）、「夜間且距離建物30公尺」（罰6萬）等4項，共被處罰48萬元。其他違規態樣包括「未註冊」裁罰5萬元，「視距外（無人機已在操控者視線範圍外）」裁罰3萬元。

值得一提的是，所謂的「機場四周」範圍是跑道兩端點往外5公里，跑道兩側各2.6公里（附圖紅線區內），是自地面或水面起就禁止活動；機場四周往外擴，東自汐止汐平路、西至林口市場、南至辛亥隧道、北至仰德大道白雲山莊，自地面或水面起算200呎以上高度禁止活動。

此次被開罰的4件，地點分別是北市南京東路和光復北路口，北市承德橋下停車場、北市民生東路三段130巷，以及台北市小巨蛋，全都算是「機場四周」。

民航局長林國顯表示，取締與罰款不是目的，重要的是維護飛安與旅客權益。試辦該計畫之後，在松山機場管制區內偵測到超過80件無人機活動，其中不乏合法提出申請者，但因活動與申請內容不符，仍構成違規。希望玩家能確實遵守規定，「安全地飛，合法地飛」。