高雄大遠百耗時近半年，於六樓童裝樓層全新打造250坪大型室內主題樂園，全新開幕搶攻寒假商機。（柯宗緯翻攝）

高雄大遠百耗時近半年，於六樓童裝樓層全新打造250坪大型室內主題樂園，全新開幕搶攻寒假商機。（柯宗緯翻攝）

元旦連假剛過，緊接著將迎來寒假及農曆過年，高雄大遠百耗時近半年，於六樓童裝樓層全新打造250坪大型室內主題樂園，搶攻寒假商機，同時也讓高雄大遠百的商品組合能更趨全方位，追風奇幻島「愛力獅奇幻漂流」日前盛大開幕，特別舉辦遠百愛的串連「愛心常伴‧加倍幸福」公益童樂會，邀請到高雄市政府社會局兒童福利服務中心早療服務對象，搶先體驗。

追風奇幻島「愛力獅奇幻漂流」開幕剪綵儀式邀請到高雄市政府社會局兒童福利服務中心陳秀雯主任、追風奇幻島宋雲飛總經理及高雄大遠百店長黃友誠經理共同參與，並啟動遠百愛的串連「愛心常伴‧加倍幸福」公益童樂會，整個樓面瞬間充滿兒童歡樂的笑聲。

高雄大遠百店長黃友誠經理表示，今年適逢開店21週年，全面啟動賣場2.0升級計劃，繼12F全新引進米塔炙燒牛排專門店後，在六樓打造追風奇幻島250坪大型室內兒童樂園「愛力獅奇幻漂流」搶攻寒假商機，中程目標則是持續引進獨家時尚品牌，強化商品力，積極延攬大型人氣主題餐廳，提供顧客更豐富且多元的選擇，在品牌與服務的加乘效應之下，成為人潮業績匯集的地方，共創美好未來。

追風奇幻島宋雲飛總經理表示，對於全新進駐高雄大遠百的遠景相當看好，不分平假日一票即可享一大一小無限暢玩，年紀2.5歲以內小寶貝持寶寶手冊可免費入場(需搭配追風儲值卡或票券)。

「愛力獅奇幻漂流」主題樂園，安全完善的設施中最厲害有趣的十大超級關卡，有超吸睛的百萬大球池、超級香蕉船、海盜船繩網迷宮、奇幻闖關遊戲、無敵彈跳編織網、兒童小汽車、恐龍考古沙池、積木城堡、巧手遊戲、家家酒超市廚房模擬遊戲…等眾多新奇設施，豐富多元的主題空間，是親子玩樂新天地，最適合全家大小玩樂一整天的新選擇，更致力打造成為南台灣的親子快樂天堂。