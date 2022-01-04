農曆年節將至社福團體紛紛推出年節禮盒，被歌迷封為平民天后的藝人徐懷鈺，4日前往桃園真善美基金會擔任公益大使，與憨兒們一起包裝年節禮盒，她也自掏腰包認購，希望幫助弱勢族群過好年。

徐懷鈺4日前往真善美基金會，與多位憨兒一起包裝年節禮盒，而憨兒們更和徐懷鈺一起大跳她的熱門歌曲向前衝，現場充滿歡樂。徐懷鈺也說，自己和經紀人都會參加許多公益活動，知道憨兒生活或做事不如一般人來的方便，所以特別以行動支持，除了自己認購年節禮盒外，更希望協助基金會達成目標賣出4000盒禮盒。

她也說因為疫情關係多了許多跟自己相處的時間，反而讓自己的身心靈更成長，最大收穫是「心境上多了點豁達」，談到新年新願望，她則說希望能有更多機會讓大家看到自己在舞台上演出繼續唱歌給大家聽，也希望大家身體都能平安健康。這次公益禮包含幸福冬菇禮盒、憨樂公益禮盒及餅乾蛋捲禮盒，金額300至780元不等，同時基金會也募集1000份送愛禮盒，將送往社區中的老憨家庭及醫護人員。