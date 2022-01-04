教育部日前公布110學年度大專校院新生註冊率，龍華科技大學新生註冊率達95.43％。（校方提供）

教育部日前公布110學年度大專校院新生註冊率，龍華科技大學新生註冊率達95.43％，110學年較107學年學生增加775人，近3年平均註冊率為94.33％，亦為全國學生人數5000人以上的綜合型私立科大第一名。此外，學校校務基金規模居全國科大前三名

校方表示，新生註冊率較去年提升2.34％，締造新高。全校學生總人數不僅沒有受少子化衝擊，近年並持續增加，110學年較107學年學生增加775人，成長率高達6.9％，排名全國私立科大第一名，更是全國科大學生規模前10名學校中唯一正成長的學校；近3年平均註冊率為94.33％，亦為全國學生人數5000人以上的綜合型私立科大第一名。此外，學校校務基金規模居全國科大前三名，財務狀況穩健，成為少子化寒冬下，少數逆勢成長、辦學績優的科技大學。

校長葛自祥表示，學校秉持「務實、卓越、創新」教育理念，定位為培育產業優質實務人才、提供創新技術服務的應用型科技大學。多年來致力推動產學鏈結、學用合一的實作教育，以培養務實人才為首要目標，長期深耕產學合作，讓學生提前掌握產業趨勢。學校連續4年獲教育部高教深耕計畫補助，每年均獲得超過1億經費，累積補助金額更逾5億元，是台中以北地區私立科大第一！顯見主管機關對學校的高度肯定。

「產業變化迅速，我們得跟得上，才能培養學生未來就業競爭力。」葛自祥指出，龍華科大獲選教育部產業菁英訓練示範基地，成立全台大學中獨一無二的「3D數位電路板設計暨智慧製造類產線工廠」及「（5G）行動通訊模組測試與調校類產業環境工廠」，期盼透過類產業環境與業界同步的產線實作場域，讓學子對焦5G產業需求，達成「為學生找到未來、讓工作找到人才」目標。

工程學院除擁有2座教育部產業菁英訓練示範基地，並建置「深耕高端加工技術暨智慧機械類產線場域」、「連結亞洲·矽谷之跨域智慧物聯網創新實作教室」、「機器人拋光研磨研發中心」，以及經濟部iPAS「電路板製程工程師」、「天線設計工程師」、「機器人工程師」、「物聯網工程師」等術科考場；目前更投入大量資源籌設「半導體教學中心」，培育半導體人才。

另外，龍華科大管理學院建置「企業資源規劃暨雲端產學應用示範場域」、「國際市場開發專業教室」；人設學院建置「互動科技（VR／AR／MR）技術服務中心」、「文創時尚人才培育暨產學研發中心」等；期望透過產官學研通力合作，打造學生職場黃金競爭力，成為未來社會最夯人才。

葛自祥強調，不畏少子化浪潮，龍華科大近年持續投入資源優化師資設備及校園環境，堅持特色辦學，致力推動國際化，學校攜手僑委會成立「泰國高科技人才培訓基地」；與日本別府大學、英國考文垂大學、日本福岡縣豐前市政府、韓國專門大學教育協議會簽訂MOU合作備忘錄，後續將開展各項跨國教育項目，以增加雙邊學校互訪、學生研修、見學及職場實習的機會，期能有助提升龍華學子國際視野。

在國內高教環境面臨少子化、私校退場與近兩年COVID-19疫情持續衝擊等嚴峻挑戰之際，龍華科大近年持續投資校園各項軟硬體建設、發放各類激勵教師獎金年年破千萬，去年共發出包含獎勵教師推動實務教學、獎勵教師學術著作、產學合作、專利、技轉、教師指導學生參與競賽、考取證照等獎勵金，總金額近2500萬，獲獎教師多達201人，佔全校專任教師人數比例七成四以上；而去年產學合作金額亦高達3億3千餘萬元，整體績效表現非常出色。