海花島專案是恒大集團在海南投資開發的重大專案。3日晚間，恒大童世界集團針對海花島39棟建築被拆一事進行回應，海花島項目經過6年多的建設，已累計投入約810億元人民幣，說明從2017年以來，恒大方面根據環保、海洋督察對海花島提出的海洋生態修復、涵管橋整改等要求，正在堅定不移、不折不扣地積極整改。

據澎湃新聞引述恒大童世界集團說明，儋州市綜合行政執法局給恒大下發海花島39棟建築《行政處罰（限期拆除）決定書》，僅針對位於2號島的2-14-1地塊39棟樓，不涉及海花島其它地塊，也就是不涉及6萬567戶已收樓業主及628戶未收樓業主的地塊和樓宇。恒大方面將按照決定書的指引，積極溝通、妥善處理。

海南省儋州市綜合行政執法局去年12月30日對恒大童世界集團旗下儋州信恒旅遊開發公司下發《行政處罰（限期拆除）決定書》，稱位於儋州市白馬井鎮海花島2號島三（六）期項目共建設39棟樓，總建築面積43萬4941.46平方公尺，因違法取得的規劃許可證已被撤銷等因素，責令10日內自行拆除違法建築物。如逾期不拆，執法局將依法組織拆除。