最大台股基金今年元月發放的「年終配」行情結果揭曉。根據元大金旗下元大投信今日下午出爐的最新公告，高股息龍頭基金的每受益權單位的實際配發金額，每單位2.22元，再加計當月配息，合計共2.2537元，若除以前一天淨值14.2元，換算下來報酬率（殖利率）等於15.87%，可說刷新市場台股基金的配息行情。

倘若以一整年來看，高股息龍頭基金的報酬率不只於此，根據元大投信先前對外公告的內容，每月配息為每單位0.0337元，12個月共0.4044元，合計2021年每單位共配發2.6244元，亦即，假設投資人是從2020年底基金淨值12.49元起算，一路抱到2021年底，那麼一整年換算下來，殖利率將不只上述12月當月及年終配的15%而已，而是21%，且配息來源全部來自於資本利得與股利收入，而非本金。

除了全市場規模最大，超過300億的高股息龍頭基金今年的年終配息行情已經揭曉之外，該基金同樣也在4日再刷新淨值新高紀錄。台股在4日大漲近255.84點再創歷史新高，大盤指數現在來到18526.35點，也使多檔台股基金淨值繼續上攻，根據元大投信內部統計，包括元大投信旗下所發行的元大多福、台灣50、和高股息龍頭基金，在4日淨值均再創下新高紀錄，這也是這些基金最近一個月來，已連續3度、4度刷新淨值紀錄，包括台灣50在3日才創146 .83新高，時隔一日就再以150 .06刷新紀錄，而元大多福、龍頭基金，4日的新高淨值分別為97.77、15.84 ，分別再突破去年12月30日、28日的新高紀錄。

元大高股息龍頭基金是國內最具有代表性，同時也規模最大的主動式台股基金，由於今年淨值大漲21%，因此元大投信決定以更高的配息率來回饋投資人，今日「年終配」的行情終於揭曉，比起去年的年終配報酬率9.7%，元大今年隨著龍頭基金淨值水漲船高，更是加碼大放送，年終配加上當月月配息的總報酬率超過15%，已成為目前市場上報酬率最佳的台股基金。

據元大投信內部規劃，此次每單位將配發2.22元，等於超過9成配發率，可說這檔基金的操作績效，投資人悉數入袋：「看得到更吃得到！」也使得高股息龍頭基金更被投資人視為優質有潛力的「存股」標的。

除了基金之外，先前元大人壽所銷售的投資型保單，也交出相較於同業類似的投資型保單裡更佳的績效表現，含息累計投報率已達5.24%。