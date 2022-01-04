界面新聞4日報導，阿里巴巴本地生活業務啟動大規模裁員，涉及包括餓了麼、口碑幾乎所有業務線。

全天候科技4日下午引述餓了麼回應：「消息不實，我們既沒有所謂裁員計劃，更對下一步的發展制定了明確的規劃。」

據界面新聞報導，包括餓了麼與美團市占差距等因素，讓阿里啟動這波本地生活業務的裁員，涉及餓了麼、口碑等幾乎所有業務線，包括地區分公司人員，但不包含第三方騎手。