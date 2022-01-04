阿里餓了麼澄清 沒有裁員計劃 16:462022/01/04 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 界面新聞4日報導，阿里巴巴本地生活業務啟動大規模裁員，涉及包括餓了麼、口碑幾乎所有業務線。 全天候科技4日下午引述餓了麼回應：「消息不實，我們既沒有所謂裁員計劃，更對下一步的發展制定了明確的規劃。」 據界面新聞報導，包括餓了麼與美團市占差距等因素，讓阿里啟動這波本地生活業務的裁員，涉及餓了麼、口碑等幾乎所有業務線，包括地區分公司人員，但不包含第三方騎手。 騰訊減持京東 巨頭壟斷時代結束 警告日美聯合作戰計劃 陸央視亮出奪島神器075海南艦訓練畫面 #餓了麼 #裁員 #計劃 #本地生活 #口碑 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國泰卓越獎助計劃挺青年 助夢想更高更遠 23:132021/12/22 寶島 百度又傳裁員 遊戲部門300人年前失業 14:182021/12/24 兩岸 星巴克和阿里獨家合作告終 順豐、美團傳談合作 21:292021/12/23 財經 阿里巴巴傳裁員 涉及本地生活所有業務 15:492022/01/04 財經 防畢業即失業 陸共青團啟動促進大學生就業行動 11:402021/12/17 兩岸 隱瞞參與陸「千人計劃」 哈佛教授6項罪成 12:462021/12/22 兩岸 遭控加劇邊界緊張 大使：俄羅斯未計劃入侵烏克蘭 13:562021/12/23 國際 廣達將秀5G專網與AI實力 04:102021/12/21 產業．科技 大陸央視熱評：「控評」影視劇口碑的黑產業鏈該切斷了 10:262021/12/15 兩岸 日本政府官員：日美已制訂作戰計劃應對台灣突發事態 19:252021/12/23 兩岸 公司大裁員只留她 過來人見職位秒懂急勸：快逃 09:532021/12/26 生活 財經熱門新聞 印度神童預言這2個月不妙 股市老手看30年前惡夢恐重演？ - 財經 爆英特爾、大陸客戶出手！ 台積電赴高雄設廠內幕曝光 - 財經 一路撐到5奈米！台積電大老超狂技術 蔣爸、張忠謀都佩服 - 財經 2022年物價要漲瘋了！專家曝4大兇手：通膨飆更猛 - 財經 新春報明牌 沈富雄看好這4支股票：跟著全球首富不會錯 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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