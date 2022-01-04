農曆春節將至，中市第一警分局推出防搶微電影，員警粉墨登場。（中市第一警分局提供／陳淑芬台中傳真）

中市警推防搶微電影 員警粉墨登場融入在地特色

農曆春節將至，台中市警局第一分局宣導防搶拍攝微電影，影片主角均為現職員警粉墨登場，並融入轄區地方特色，連台中名產太陽餅、歷史建物舊火車站及打卡景點柳川水岸等，分局長張啓祥表示，民眾除注意春節防搶外，遇到危機時可透過「110視訊報案APP」，傳送影像及文字訊息有利警方即時判斷打擊不法。

中市警一分局日前在銀行進行「金融機構防搶演練」，並拍攝防搶微電影，故事情節逼真呈現搶劫過程與警匪對峙緊張時刻，提醒民眾提領現鈔要提高警覺保障生命財產安全。

微電影「治安不兒戲」演員都是現職員警，粉墨登場扮演搶銀行歹徒，在場景及搶劫闖關過程中安排台中名產太陽餅、歷史建物舊台中火車站及新興打卡景點柳川水岸等，並宣導民眾可利用「110視訊報案APP」即時影像，協助警方迅速掌握相關狀況，馳援逮捕嫌犯，化解危機。

張啓祥表示，微電影由同仁以手機拍攝，並進行後製，發揮創意跳脫以往制式演練，融入韓劇詼諧有趣劇情，並進行城市行銷，藉由影片展現台中在地的太陽餅、火車站及柳川水岸廊道，進一步宣導手機「110視訊報案APP」，提供警方迅速打擊不法。

張啓祥提醒民眾，前往金融機構時，若發現有可疑人、車徘徊，應即通報警方到場處理；如需提領大量現鈔，可撥打110申請護鈔。警方在年節前後規劃警力於各金融機構擔負守望工作，並將持續於人潮聚集場合宣導防竊、防搶、防詐騙等觀念，積極防範強盜、搶奪案件。