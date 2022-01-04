春節期間1月23日起至2月6日在雙北地區搭乘計程車，每趟將加收加成費30元，消基會今呼籲應共體時艱，緩漲並減少加成幅度，對此，新北市交通局表示，春節加成費率調整是經雙北研商討論後的決議，雖加成期間比往年多5天，但這5天期間的公車、捷運均維持一般日營運，並無減班，可供民眾選擇替代。

北市計程車公、工會日前向北市公共運輸處提出2方案的春節期間加成費率調整，一是加成至50元實施10日；二為加成至30元實施15日。

新北市交通局運輸管理科科長林詩欽表示，因北北基為共同營業區，以往春節加成運價均同步實施，因此北市公運處召會邀集新北交通局及新北計程車公、工會共同研商，因考量加成至50元調整幅度過大，影響民眾權益，也可能影響搭乘意願客源流失，經專家學者及有關單位衡量計程車營運狀況與費率結構共同研商，決議採加成至30元實施至15日方案。

林詩欽指出，今年春節加成期間雖然比往年多5天，但這5天期間的公車、捷運均維持一般日營運，並無減班，可供民眾選擇替代。另依據歷年調查計程車平均每日營運趟次約10趟，較往年加成方案每日收入增加約100元，今年春節加成調整期間，計程車駕駛收入僅增加營收入的0.66％，約4500元，尚屬合宜，且春節期間也有駕駛選擇與家人過節不營業載客，實際增加計程車駕駛收入有限。