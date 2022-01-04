伊甸基金會桃園庇護工場發表年節禮盒送禮做公益。（伊甸基金會提供／呂筱蟬桃園傳真）

農曆春節將至是送禮旺季，伊甸基金會桃園庇護工場發表春節禮盒，包含小資禮袋與９款年節禮盒，外包裝延續與《小王子》合作，歡迎社會大眾踴躍認購。

26歲的小萱雖有科大畢業的學歷，卻因患有頑治型癲癇，發作時會輕微失神，加上有人際關係與情緒困擾的問題，導致過去在職場上最長僅僅6個月即被辭退，或是約滿離職。來到伊甸後，她從麵包、蛋糕的包裝工作學起，如今已經可以逐步勝任秤重、盤點、販售紀錄等需要思考計算的工作，此外，小萱也在就服員的陪伴與鼓勵下，學會麵團滾圓與整型。

伊甸庇護事業處處長陳智宏表示，庇護工場今年推出的禮盒內含許多明星商品，內容多是「老顧客的敲碗」，而禮盒的外包裝也延續與《小王子》的合作，將獨特溫暖的筆觸與畫風，設計在包裝上。因應民眾的多樣化需求，今年伊甸推出200元的原味牛軋餅、蔓越莓杏仁豆牛軋糖、芝麻牛軋糖等三款小資禮袋，以及270元至470元的九款禮盒，內容除了禮袋的商品外，還有手工餅乾、檸檬蛋糕、水果酥與太妃核果塔，送禮自用兩相宜。這些美味的關鍵，都來自於身心障礙朋友們上萬次的練習與堅持，歡迎各界多多支持，幫助身障朋友勝任工作、實現自我，讓他們的未來有更多發展與可能。