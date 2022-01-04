你是否也有每次夾豆腐時，不是夾不起來，就是把豆腐夾碎的困擾？有內行人分享秘訣指出，其實只要換個角度切，豆腐就會變得超好夾，照片曝光後讓一堆人驚訝，原來這麼簡單就可以辦到，從來沒想到有這一招。

大多數人通常都會把豆腐切成方形，一名日本網友在推特表示，當他把豆腐切成三角形的時候，意外發現用筷子夾起來完全沒有碎掉，而且還可以穩穩的被筷子夾住、輕易的食用，開心直呼以後再也不用與豆腐搏鬥了！

網友PO出豆腐下刀的位置示意圖。(圖/截自推特@Mamonakumamannu)

網友示範將豆腐切成三角形後，就能輕鬆的用筷子夾起來。(圖/截自推特@Mamonakumamannu)

他還PO出把一塊豆腐切成三角形的照片，並示範直接用筷子由下往上夾取，變得非常容易。從圖片中可見，分別從四個對角線對切後，一塊豆腐就變成八個三角形，這時豆腐的尖角處剛好可以卡在兩支筷子的中間，完全不會滑落，也不容易被夾碎。

推文一出瞬間吸引超過四萬人按讚，還有上萬則轉推，網友紛紛回應「竟然能這樣夾」、「從沒有想過有這招」、「這簡直幫了大忙」、「試過了，真的有用」、「看到豆腐能用筷子夾好感動」；不過也有網友質疑，切成這樣後燉煮的時候會不會碎？還有人說今天就要來煮鍋試試看。