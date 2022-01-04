日本超人氣女團AKB48前成員小嶋陽菜，個性不喜歡受矚目卻擁有高顏值和傲人身材，更曾被封為「日本第一美胸」，讓她在退團前後人氣從未受影響。小嶋陽菜從AKB48畢業後，工作重心主要放在自創品牌，鮮少現身螢光幕前，近期她受邀錄賀歲節目，穿性感泳衣露半球輕鬆贏過同場2位女星峯岸南和朝日奈央。

小嶋陽菜是AKB48初期創團的人氣成員之一，當年和篠田麻里子、前田敦子、高橋南、大島優子、板野友美、渡邊麻友被譽為「神7」，她還因為性感身材一度被冠上「日本第一美胸」的封號；小嶋陽菜在2017年從AKB48畢業，但她人氣不減反增，自創品牌大獲好評，個人YouTube頻道也相當受喜愛，她的一舉一動至今仍影響當地愛美的女性。

近期小嶋陽菜（左一）受邀錄賀歲節目，穿性感泳衣露半球輕鬆贏過同場2位女星峯岸南和朝日奈央。(圖/ 摘自小嶋陽菜IG、東網)

而小嶋陽菜雖然仍在演藝圈，但已減少在螢光幕上曝光，近期特地出演諧星好友有吉弘行主持的招牌賀歲節目，她的AKB48前隊友峯岸南跟女星朝日奈央也是來賓；有吉帶著3人到沖繩，她們也各自換上泳衣登場，原本就出了名身材好的陽菜，穿了一見黑色連身泳衣，胸前挖大洞超心機，直接彈出半球，好身材輕鬆贏過另外2女星，成為全場焦點。

小嶋陽菜把穿泳衣的性感照分享到IG，掀起網友熱烈討論。(圖/ 摘自小嶋陽菜IG)

事後小嶋陽菜也把穿泳衣的性感照分享到IG，掀起網友熱烈討論，「不管過多久，第一美胸就是第一美胸啊」、「這身材太誇張，說她33歲信嗎？」、「想看陽菜多多上節目」、「女神啊，好美」、「太辣了吧」。