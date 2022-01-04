傑克遜式揉捻機1928年引進，至今仍在使用。（大溪老茶廠提供）

「茶金」劇組拍攝時，大溪老茶廠布置樣貌。（大溪老茶廠提供）

桃園市大溪老茶廠建於1926年，見證台灣茶葉興衰，影集「茶金」日前完結，而大溪老茶廠是劇組拍攝重要場景，近日遊客人數增加3成。不少一來先詢問影集中製茶師「山妹」做茶地點，更成為熱門打卡地標。

店長萬光久說，老茶廠保留日本時代風格，至今原汁原味，建築符合1950年代時空背景，因木窗光影與萎凋茶菁空間大，可陳設道具較多元，適合拍攝需求。廠內還有1928年引進的大型傑克遜式揉捻機，至今還在製茶。這台機器將台灣從傳統手工製茶演變成半機械製茶。影集中揉捻部分雖是在日月老茶廠拍攝，但「山妹」第一次看到傑克遜式揉捻機時，還不知道如何使用，也讓不少劇迷印象深刻。

他說，劇組去年11月來拍攝，為期3天。拍攝時老茶廠還是正常開放，但部分拍攝區域管制。拍攝時主要使用2樓萎凋區，器具也是採用廠內現有萎凋網等。

「遊客增加3成！」萬光久說，許多遊客一來就會先問，「山妹」做茶的地點，2樓的萎凋區也成為熱門打卡景點。他說，廠區內還有1928年引進的傑克遜揉捻機，至今仍在使用、製茶。萬光久也說，園區在後山新設櫻花步道，日後也研議開放，民眾將有更多景觀可以觀賞。