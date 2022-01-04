今年可望不重演百年大旱。由於主要水庫目前蓄水率約7成至近滿庫，經濟部水利署今天表示，評估上半年水情可望穩定，民生及產業用水無虞，下半年則看颱風預報，會做好供水備援。而為了避免去年513、517大停電重演，今年5到7月的夏季期間，主要水庫放水將配合台電，改為傍晚放水以支援夜尖峰用電。

水利署署長賴建信指出，根據中央氣象局資料，未來一季降雨機率正常偏少，但目前主要水庫蓄水率約7成至近滿庫，全台水情正常，農曆年後，今年一期稻作可望由南而北如期展開供灌。

另外，去年513、517兩次大停電，發生原因之一就是面臨乾旱，無水可發電。水利署也將配合台電，因應今年夏季可能緊急用電所需，在5月至7月對相關水庫或代操作水力發電電廠放水量做調控。主要改到傍晚太陽下山後、電力不足的夜尖峰時段再放水，把發電用水達做最大供水效益。

賴建信表示，如德基水庫放水會管控和監看，放下來的可先存在中下游序列水庫中，依時間做相對調節。石門、曾文等比較大水庫，都有慣常水力發電，也會調節到傍晚左右放水，讓一部分慣常水力當作基載用電。

至於管控放水，用水會不會受到影響？賴建信說不會，現在石門水力發電放水後也是再送到民生農業用水去使用。過去這些慣常水力每年可發1億2000萬度電，現在水情較好，發的只會更多。

至於下半年颱風次數與供水狀況評估，賴建信說，要等第二季氣象局颱風預報出來，現在說太早一點。但是去年打的236口抗旱井、移動式淨水設備等，會對這些供水措施再檢視，做好備援再備援。

上次抗旱經驗已納入台灣各區水資源經理基本計畫，強化流域整體經營管理、打造西部廊道供水管網及強化科技造水等三大主軸工作，以2036年增加水源10億噸為目標。近期鳥嘴潭水庫已於去年底第一階段通水，供南投及北彰化地區民生用水由，每日2萬噸逐步提升至9萬噸。