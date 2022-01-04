新聞網站Axios周一報導，美國總統拜登可能選擇聯準會（Fed）前理事拉斯金（Sarah Bloom Raskin）作為聯準會監管副主席（Vice Chair for Supervision）人選，預計最快於本周宣布。

拉斯金曾在歐巴馬政府時期出任財政部官員。依其過往作風，這位可能的聯準會副主席人選料將推動更為嚴格的監管措施。這個職位先前由川普任命的夸爾斯（Randal Quarles）擔任。

在聯準會由七人組成的理事會中，監管副主席一職是可以由拜登提名最重要的職位，這讓這位尚不清楚是否會競選連任的民主黨總統有機會對華爾街的監管與美國的貨幣政策帶來長遠的影響。

此外，拜登也在考慮提名兩名黑人經濟學家填補聯準會理事會剩餘的兩個懸缺，他們分別是密西根州立大學經濟學和國際關係學教授庫克（Lisa Cook），以及北卡羅來納州戴維森學院教授傑佛遜（Philip Jefferson）。