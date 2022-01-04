財政部高雄國稅局表示，爸媽如果是無償幫兒女繳清房貸、債務，或是幫兒女購入財產等，國稅局都會認定是贈與行為，將針對贈與人（送出財產者）課贈與稅10％～20％。

依遺贈稅法規定，個人以未成年者名義購買財產、二等親財產交易、以無償或不對等代價幫他人購買財產，還有無償或不對等代價幫他人還債，國稅局都會視為贈與行為課稅，若超出244萬元免稅門檻將適用贈與稅率10％～20％。

近期有部分民眾詢問父母幫兒女繳房貸的贈與稅議題，國稅局表示，依遺產及贈與稅法第5條第1款規定，在請求權時效內無償免除或承擔債務者，其免除或承擔之債務，以贈與論。因為只要是無償替他人承擔貸款，雖未給付資金與他人，惟已使他人獲得實際上之利益，應依該款規定視為贈與，依法申報贈與稅。

高雄國稅局舉例，張先生的兒子購買房屋，尚有房貸544萬元，如果張先生2022年以自有資金544萬元無償替兒子償還該筆貸款，扣除每人每年贈與免稅額244萬元後，張先生應申報贈與稅30萬元〔（544萬-244萬）x10％〕。

按照我國現行贈與稅制，若個人贈與總額減除免稅額後為2500萬元以下，則適用10％贈與稅率；超過2500萬元至5千萬元者，課徵250萬元並加徵超過2500萬元部分的15％；超過5千萬元者，課徵625萬元並加徵超過5千萬元部分的20％。

官員提醒，若替自己家人清償債務，如房屋貸款、信用貸款或私人借款，因該行為已涉及贈與，務必申報贈與稅。此類以贈與論案件，如納稅義務人漏未申報，稽徵機關會先通知，請務必於收到通知後10日內申報，以免補稅又受罰。