勞動部4日提醒，為落實《勞動基準法》第56條第2項足額提撥勞工退休準備金之規定，僱用適用舊制勞退制度勞工之事業單位，應檢視勞工退休準備金專戶金額，是否足以給付2022年度預估成就退休要件勞工所需之退休金，如有不足，雇主應於2022年3月底前補足。 勞動部說明，適用舊制勞退制度勞工，於符合自請退休要件（工作15年以上年滿55歲、工作25年以上、工作10年以上年滿60歲）或得強制退休要件（年滿65歲）時，雇主應依《勞動基準法》第55條標準，一次給付勞工舊制退休金。為保障舊制勞工退休金權益，依2015年2月4日修正之《勞動基準法》第56條第2項規定，雇主應於每年年底檢視次一年度成就退休條件之勞工所需退休金，並於次年3月底前補足勞工退休準備金差額，提撥至事業單位之勞工退休準備金專戶。 為強化事業單位對法令之瞭解，保障勞工權益，勞動部每年度均會同地方政府積極辦理法令說明會，並已建置試算軟體（網址： https://www.mol.gov.tw/1607/28162/28540/28542/28554/ ），協助事業單位估算提撥舊制退休金。如仍有法令或試算軟體操作疑問，可撥打勞動部免付費專線1955，或逕洽所在地勞政主管機關協助。