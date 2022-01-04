全聯初一福袋再創話題，今年首次線上、線下都推出福袋，總數超過14萬個，比去年12萬個多；實體店有「生肖福袋+Ed Hardy福箱+柳宗理福鍋」3種，線上福袋全球首創免排隊可用「小時達」送到家，最大獎共有2台保時捷和1台賓士名車，3台總奬值近900萬元，中獎機率逾千分之一。

可說是歷年來福袋種類和數量最多、最大奬獎值最高，且全部獎項價值超過1200萬元，再創下零售通路史上福袋獎項價值新高的紀錄。

去年全聯首次祭出雙頭獎，包含市值354萬元的「Porsche Cayenne」與市值333萬元「Tesla Model X」，加總近700萬元。今年實體門市逾13萬個福袋、31萬組抽獎序號，頭獎是「Porsche Cayenne Coupé」或「Porsche Taycan」，各市值369萬元，還有SHARP水波爐、0水鍋等精品家電共312個獎項，中獎機率逾千分之一。

實體門市3種不同規格的福袋，分別為200元的「福利熊虎年生肖福袋」總價值超過1000元，享1次抽獎機會，限量10萬4980袋；1400元的「Ed Hardy福箱」總值逾7400元，享7次抽獎機會，黑、白2款共限量1萬7860個；1600元的「柳宗理福鍋」，總值最高逾6400元，享8次抽獎機會，2款共限量1萬個。

每款福袋皆附有「舒潔喀什米爾抽取衛生紙-大馬士革玫瑰香氛/包」、「西雅圖咖柏斯優萃浸泡式咖啡8gx10入/盒」等，與虎年福利熊相關文創品，包含紅包袋、存錢筒桌曆、漫畫本等，以及聯合食衣住行育樂超過40家品牌優惠的2022新春大禮包，最高現省近1萬9000元，特別推薦價值150元的宜蘭傳藝園區免費門票兌換券。

全聯小時達首創線上專屬「福虎生豐限量福袋」，初一10時起免出門上「PXGo!全聯線上購」搶購9999個福袋，每袋555元。（全聯提供）

另，「PXGo!全聯線上購」首度推出限量9999份「福虎生豐福袋」，小時達外送到家，可抽「Mercedes-Benz A180」、「Gogoro VIVA MIX KEYLESS」等13個萬元大獎，中獎機率也超過千分之一。行銷協理劉鴻徵表示，初一福袋可為新春帶來好兆頭，單店最快8分鐘搶光，全台平均1小時內完售，於是今年實體先9時開賣，線上晚1小時推出，可讓消費者雙邊都搶。