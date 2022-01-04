大陸外交部發言人汪文斌今天（4日）主持例行記者會。有記者提問，1月3日，中俄美英法5個核武器國家領導人共同發表《關於防止核戰爭與避免軍備競賽的聯合聲明》。國際社會高度關注評論。中方對此有何評論？

汪文斌介紹，北京時間1月3日晚9點，中俄美英法5個核武器國家領導人同步發表《關於防止核戰爭與避免軍備競賽的聯合聲明》，聲明核戰爭打不贏也打不得，重申不將核武器瞄准彼此或其他任何國家，承諾維護和遵守雙多邊軍控協議，強調五國應避免軍事對抗，防止軍備競賽。中方認為，五國領導人首次就核武器問題發表聯合聲明，體現了五國防止核戰爭的政治意願，發出了維護全球戰略穩定，減少核衝突風險的共同聲音，對於構建總體穩定、均衡發展的大國關係也具有積極意義。中方希望五國不斷增進戰略互信，加強溝通與合作，為建設持久和平、普遍安全的世界發揮積極作用。

汪文斌強調，中國一直積極倡導核戰爭打不贏也打不得的理念，並且為五國採取共同行動發揮了有力的引領作用。在聯合聲明的磋商過程中，中方還推動寫入重申不將核武器瞄准彼此或其他任何國家的重要內容，為五國達成一份內容積極有分量的聲明，起到了重要的推動作用。我想強調的是中國始終堅持自衛防禦的核戰略，奉行不首先使用核武器政策，將核力量維持在維護國家安全需要的最低水平，這本身就是對全球戰略穩定的重要貢獻。中國將繼續為推動核領域全球治理貢獻中國智慧、中國方案，願同所有愛好和平的國家開展合作。