京城銀(2809) 於今(4)日公告2021年12月自結損益 -12.19 億元，稅前EPS -1.09 元，累計2021年全年合併稅前獲利達65.05億元，稅前每股盈餘(EPS)仍達 5.80 元，稅後獲利56.30億元，稅後EPS5.02元，全年獲利仍相對亮眼。

京城銀表示，受一次性認列台開公司全額債權損失22.97億元，自結去(2021)年12月單月獲利表現變動劇烈，此乃該銀行秉持一貫嚴格的態度看待資產品質，認列損失後整體逾期放款比率0.02％、逾期放款覆蓋率 8277.51％、全體放款覆蓋率1.51％水準，由於台開的放款多為擔保放款，預估對未來對長期整體營運的影響有限。

京城銀強調，長期重視數位服務與推廣，為了協助客戶以較低成本參與海外投資市場，特別在今年第一季推出線上下單美股ETF「京Go利」優惠活動，訴求低手續費率0.585％並在贖回時才一次收取，以做為新舊客戶的新春獻禮。

為提供客戶更流暢的服務體驗，京城銀的行動銀行APP已於去年12月初推出重大改版，並可支援台灣Pay「掃碼付款」及「出示付款碼」兩種支付方式，推廣零接觸數位金融服務。

隨著年關將近，為感謝客戶支持，京城銀設計了於官方LINE讓客戶「搶紅包」的數位互動活動，此外，年前新戶完成LINE及行動銀行綁定，即有機會獲得京城獨家「虎到錢來-台南鹿耳門天后宮版發財金」。