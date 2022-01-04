日前新北市泰山區1名蔡姓男子於網路投資平台上認識1女子，兩人似乎聊的投緣，更以男女朋友互稱，該「女朋友」向男子表示有高獲利的投資機會，要其匯款20萬元至網路投資平台，男愛在深處無怨尤，不疑有他，便至銀行臨櫃匯款，所幸警方平時在轄區金融機構、超商宣導反詐騙奏效，機警的劉姓行員詢問蔡民匯款用途後，直覺有異樣，迅速通報泰山所員警到場處理。

員警獲報火速到場，先與蔡民確認事情經過，蔡民原先還對「女朋友」深信不疑，也對於員警說的詐騙手法仍有存疑，所幸在員警細心的說明下，以及路過聞訊到場的親友勸說下，才及時回神，避免辛苦攢下的積蓄遭詐，蔡男當下感謝機警的行員與熱誠的警察適時的協助，才讓他脫離詐騙集團的魔爪。

警方也提醒民眾，近來網路盛行假藉高獲利投資方式的詐騙，過程中透過帥哥美女介紹，誘使被害人上鉤，待被害人陷入情網後，再騙取被害人的財產，因此網路交友不可不慎，更不要相信網路上來路不明的投資訊息，才能確保財產安全。