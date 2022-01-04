大陸外交部發言人汪文斌今天（4日）主持例行記者會。有記者提問，伊朗民眾3日舉行集會紀念兩年前遭美軍恐襲身亡的伊聖城旅前指揮官蘇萊曼尼。伊朗駐聯合國代表此前表示，美行徑是國家恐怖主義。伊朗總統萊希稱，美國相關責任人等應受到審判。中方對此有何評論？

汪文斌表示，刺殺蘇萊曼尼是美國肆意破壞以聯合國憲章為基礎的國際關係准則的又一例證、是美國濫用武力犯下的戰爭罪行之一。美方可以違反國際法，動用恐怖主義手段在主權國家搞定點清除，可以在世界各地殺害數十萬無辜民眾，這些世人眼中的非法和殘暴行徑，美國卻都以基於國際規則的秩序、基於規則的國際秩序來粉飾。

汪文斌說，美方反覆聲稱要維護基於規則的國際秩序，但事實一再表明，美方真正在意的只是滿足美國需要、服務美國利益的規則，美方著力維護的不過是鞏固美國霸權，讓美國繼續凌駕於國際社會之上的秩序，但這種違反國際法的規則和秩序，中東地區國家人民不接受，世界各國人民同樣不會接受。