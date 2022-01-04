年終獎金即將落袋，如何讓年終「長大」？國泰世華銀行4日建議三招，首先是「選對產業」，看好轉型帶來獲利成長動能的半導體與綠能產業，適合長線布局；二是「選對工具」，若是無法時時盯盤的上班族，選擇一籃子股票的ETF，相對安穩；三是「選對投資時機」，善用各銀行為吸引年終投資潮祭出的各項投資或手續費折減優惠，有助提高收益率。

年終獎金即將入帳，國泰世華銀建議，可先將年終獎金依據過年必要支出、儲蓄與投資需求分為三等分，再將可投資、可等待的錢拿出來投資，甚至可以定期定額，利用時間複利，才能讓財富真正長大。

國泰世華銀分析，已過去的2021年，新冠肺炎疫情詭譎多變，但投資市場卻高潮迭起，，台股加權指數和美股S&P500漲幅各約20％，遠遠超車定存利率。同時以美國過去100年歷史驗證，美股表現每每戰勝GDP成長，特別是近10年，美股年化平均投資報酬率達12.9％，GDP年成長則僅約0.3％，兩者差距已擴大到12個百分點。

也就是說若想在長期低利及低薪的大環境下，要戰勝通膨、累積財富，持續且規律投資更為重要。國泰世華銀統計其客戶數據顯示，2021年基金戶數、ETF受益人數和證券交割戶數相較2020年都有雙位數成長率，複委託戶數更成長850％，可見客戶對投資的意願及踴躍度更甚以往。

但展望2022年投資難度將比2021年更高，因為資本市場已高，各種變數仍多，因此國泰世華銀建議想用年終獎金理財者，可考慮三招。

第一選對產業投資，包含「數位轉型」的半導體產業、「能源轉型」的新能源產業和電動車產業，都具有長線布局的潛力；此外，銅和鋁也是綠能產業不可或缺的原物料，預計將受惠於基建需求，維持高檔水位。

第二是選對投資工具，因應市場資金快速輪動可能帶來高風險，除專家打理的主動式基金，若偏愛台股、美股，也可選擇具有一籃子股票概念的ETF，可避免因個股波動造成獲利大起大落。同時，國泰世華銀建議可善用數位理財工具，如各銀行的數位APP、網站、智能投資等，可快速掌握各項投資的變化。

第三就是善用各金融機構提供的手續費等優惠，可降低投資成本。