高端精密沖壓大廠和勤精機（1586）4日公布自結2021年12月合併營收2.49億元，月增4.94％、年減2.37％，創同期次高，2021年第四季合併營收6.97億元、季增4.75％，創下單季歷史次高；累計2021年度合併營收26.44億元、年增14.54％，創同期新高。展望預期2022年第一季營運，和勤表示，可望淡季不淡。

和勤透露，汽車晶片缺貨，使客戶需求遞延，汽車零件旺季效應，將會延續到2022年第一季，加上硬碟零件出貨遞延，預期2022年第一季營運，可望淡季不淡。

和勤2021年12月兩大業務的營收，分別為汽車零件1.74億元，占比69.65％；硬碟機構件（VCM Plate）0.68億元，占比27.13％。汽車零件部分，和勤的客戶，因產品品項分散，大幅度降低汽車晶片缺貨的影響，並在原有產品出貨增量及新產品的貢獻下，2021年12月營收，創下同期次高。

至於硬碟（HDD）零件接單滿載，2021年12月營收維持同年11月水準，主因是受到船期影響，部分出貨訂單遞延到2022年元月，將有助於增加2022年元月營收。

和勤表示，公司持續開發高毛利的新產品，多項新品已在2021年第四季小量出貨，預計2022年第一季陸續量產，包括新能源車零件、重卡變速箱零件及工業器械液壓泵零件等，以目前在手的訂單預示量來看，原有產品增量，加上新產品量產，2022年第一季將是淡季不淡，且將維持傳統的營收逐季走高趨勢，產品組合持續優化下，集團毛利率也將提升。

另在硬碟（HDD）零件方面，和勤專注於高階儲存硬碟機種機構件（VCM Plate），客戶涵蓋全球前三大品牌，隨著資料中心、伺服器需求成長，高階儲存硬碟市場規模穩定增長，讓硬碟零件出貨，亦將同步表現。

在晶片缺貨、原物料成本及運輸成本雙漲情況之下，和勤持續與客戶進行價格協商，在反映成本之後，硬碟零件毛利率，可望回到以往水準。

受惠新能源車及重卡零件新品相繼進入量產，和勤在汽車產業自然成長的力道，可再添柴火。和勤指出，公司2022年汽車零件業務的成長幅度，預期將超越2021年；2022年硬碟零件營收維持穩定，但毛利率回升，獲利貢獻將提升。

此外，和勤還有工業器械液壓泵零件及供電系統零件等產品加入量產，若2022年晶片缺貨逐漸緩解，在原有產品增量的基礎之下，和勤又有新品量產，對於2022年業績展望，公司表達樂觀看法。