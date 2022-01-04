為避免無人機闖入機場管制區影響飛安及航班起降，民航局自2020年10月在松山機場試辦無人機防制計畫，一年多來成功查獲17起違規案件，2021年也未再有因無人機關廠的影響。此計劃預計執行至2025年，後續高雄機場、桃園機場也在2022年陸續招標。

根據公告顯示，高雄機場遙控無人機偵測告警委外服務案預算金額約1億元。民航局估計高雄機場的招標結果約2022年可出爐，桃園機場則需要等到2022年年中才會招標，得標後會有約1年的建置期以及5年的勞動服務期。

由於闖入機場管制區的遙控無人機動輒影響航班起降，以松山機場為例，自2017年至2020年，共發生8起無人機或疑似無人機闖入管制區，影響機場運作事件，受影響旅客超過6千人次。 因此2020年10月起架設各項裝備，展開為期5年的無人機防制系統試辦計畫。

民航局自2020年底於松山機場試辦無人機防制計畫，委託專業團隊偵測擅闖管制區的無人機，一年多來，透過站方與警方經系統通報，已出勤81次，查獲違規案件17件，其中4件已於完成調查後開罰，違規情況最嚴重者，遭處以48萬元罰金，四件違規案件，共裁罰165萬元。

民航局長林國顯表示，取締與罰款不是目的，維護飛安與旅客權益，才是此一防制系統最重要的功能，而機場均能維持運作，並未因為無人機活動暫停起降，才是令人欣慰的成果。違規案件中，不乏合法提出申請者，但因活動與申請內容不符，仍構成違規，希望玩家能確實遵守規定，落實無人機「安全的飛，合法的飛」的理想。

民航局台北航空站主任徐乃新指出，透過與警察的區域聯防、APP共享資訊，可以攔截到部分違規情形，民航局會請附近警察局就近取締，做筆錄時民航局會有相關人員前往。此外，此計畫將於2025年結束，之後會根據執行情況持續精進。

民航局指出，雖有申請、但仍違規的案件，民航局仍會在完成調查後依法裁罰。仔細分析各違規案件，民航局表示，違規態樣相當多，歸納起來，仍以活動時間、操作飛手、使用的機器、活動範圍不符合申請內容為主。

民航局表示，會針對此類違規態樣加強宣導，並透過測驗等方式，加強玩家、特別是專業操作人的守法觀念。