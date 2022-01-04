屏東市民代表會主席蕭國亮（中）到夜市品嘗小吃，用消費券刺激經濟。（林和生攝）

為加強消費力道，民代鼓勵店家收取消費券，一同振興屏東市經濟。（林和生攝）

屏東市消費券正式上路，為加強消費力道，4日屏東市代理市長程清水與代表會主席蕭國亮共同發起逛夜市、拚消費活動，邀集多位民代一同品嘗小吃，以實際行動振興屏東市經濟。

去年受到新冠肺炎疫情影響，造成百業蕭條，其中夜市、傳統市場及攤商更是首當其衝，屏東市公所考量稅收增加，在財源允許前提下，發放每人500元消費券，希望藉此振興地方經濟，首批發放的中區及南區，領取率超過8成，相當踴躍。

但有民眾抱怨，部分商家不願收取，讓消費處處碰壁，市公所探究原因發現，業者過去收取五倍券時，因票券汙損而影響兌換，擔心未受益、必須先自行吸收成本；為此，公所疾呼，一切從寬認定，只要確認是正版消費券，無論汙損程度，皆全額換現金。

程清水特地走入民族夜市，除了宣導，也透過消費振興經濟，程表示，這次振興對象就是市場、夜市等商家，沒有營業登記的攤販也能受益，各項配套都以最便利店家方式辦理，且強調，消費券兌現採認券不認人，汙損只要認得出，都會從寬處理，請商家安心收取。

目前全市兌現地點共12站，其中6站設在市場內，方便店家立即兌現，蕭國亮也打包票，若攤商無暇處理，也可聯絡各區市民代表協助兌現。市公所表示，接續幾個周末，將分別在北區、東區及西區等地分別發放消費券，未領取市民，也能在1月23日至27日到公所領取，希望大家都能踴躍消費。

位處夜市的金泉里長莊美香說，消費券發放至今，店家累積已收到超過6萬元，平均業績成長2、3成，原本有疑慮店家，聽到這波1億元消費商機，超過9成都願意收取。程清水則強調，消費券兌現方便，希望店家們安心收取，達到「民眾方便買、店家好兌現、振興屏東更有力」目的。