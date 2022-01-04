林瑞陽、張庭經營「上海達爾威貿易有限公司」因涉及經營傳銷及隱匿資金，遭中國監管部門調查。律師分析，藝人林志玲、陶虹等人曾為該公司商品站台或代言，有可能面臨罰款或代言費沒收。

澎湃新聞報導，查閱上海達爾威官方抖音號「TST庭秘密」可發現，過去幾年包括林志玲、陶虹、羅志祥、明道、信、胡海泉、方大同、何潔等兩岸藝人都曾為上海達爾威商品推介活動站台或代言。

該報導引述律師劉高的評論指出，如果達爾威涉嫌傳銷被查證屬實，站台或代言藝人明知或應知這活動是傳銷，其代言費將被沒收，且恐將處以一到兩倍罰款。

劉高表示，明星為商品做推介，必須了解其所推介商品的性能並親自使用。明星為機構的產品代言、站台是一種推薦或見證行為，在這個過程中，根據廣告法規定，必備前提就是必須親自使用過該商品或接受過這種服務，「以張庭夫婦這個事件來說，這些代言人必須自己確實使用過這些商品才可以進行代言」。

「上海達爾威貿易有限公司」為一家擁有自有品牌的社交電商，總部設於上海，由林瑞陽、張庭在2013年創立，林瑞陽擔任董事長，中國大陸演員陶虹則為該公司董事。由於遭檢舉涉及傳銷，遭中國監管部門調查，人民幣6億元（約台幣26億元）資金遭凍結。

石家莊市裕華區市場監督管理局在2021年12月23日釋出訊息顯示，對上海達爾威涉嫌傳銷立案調查，該公司因利用金融機構轉移或隱匿涉傳資金，已依法申請人民法院採取保全措施。

「TST庭秘密」官方微博在2021年12月28日發布消息指出，上海達爾威貿易有限公司是一家合法經營公司，自成立以來始終遵從政府指導，堅持合法經營、依法納稅。目前公司運營一切正常，公司將積極配合相關部門工作。（編輯：李雅雯/張淑伶）1110104