去年12月下旬，一批立陶宛生產的深色蘭姆酒遭中國拒收，台酒全數轉購入台，預計9日到港、月底上市，藉此契機，台酒公司今天表示，將視市場接受度評估進行更多合作，不排除與對方建立長期合作關係。

立陶宛於全球抗疫之際，先後援助台灣10萬片醫療級口罩、2萬劑AZ疫苗，雙方去年11月進而互設代表處，「駐立陶宛台灣代表處」更是首個以台灣為名的歐洲外館。隨台、立關係深化，即使雙方未建交，仍遭到中國政治施壓和經濟脅迫。

崔洪建指出，歐盟將這件事界定為經貿議題，並尋求在世界貿易組織框架解決來看，歐盟應該是不想讓矛盾加深；但這種做法確規避了「立陶宛挑戰一中原則」。圖為立陶宛有百年歷史的露特巧克力，於台北美食展亮相。(圖/中央社)

台灣菸酒公司董事長丁彥哲接受中央社記者電話訪問時表示，立陶宛於外交、經貿上遭中國制裁，與台灣友好有關，台酒作為國營事業，有責任盡力幫助化解困境，加上評估這批深色蘭姆酒在台銷售具有市場性，因此快速決定出手「救急」，轉購入台灣上市。

丁彥哲回想，去年12月18日，經由財政部轉告，得知由MV Group Production（MV公司）於立陶宛生產的2萬400瓶深色蘭姆酒成品酒，在中國通關時遭拒收，只能無奈漂流海上。第一時間立即向MV公司公司接洽，就細節評估，決定購入後，再透過電子郵件簽訂正式契約。

為快速化解燃眉之急，丁彥哲說，雙方把握每個工作天，精算在6小時時差下能順暢溝通的時間點，並於國內同步先展開中文標貼、紙盒、提袋設計作業，快速對外宣布好消息。

「近日感受到台灣民眾對立陶宛的感情」，丁彥哲表示，轉購深色蘭姆酒的消息昨天發布後，立即就有很多民眾致電表達購買意願；台灣民眾近期對立陶宛啤酒、巧克力的接受度也很高，經貿交流上存在深化互惠的可能性。

丁彥哲指出，只購入一批酒品，難解決立陶宛被中國長期制裁的問題，因此正在考慮，不排除與對方建立長期合作關係；這批深色蘭姆酒市場接受度若高，有好的合作開始，將來就能一起磨合共事。

丁彥哲認為，台灣市場相當國際化，雙方未來若能深化互惠，立陶宛酒品能賣過來，台灣產品同樣也有機會賣過去。

台酒副總廖志堅說明，這批深色蘭姆酒預計9日從基隆抵達台灣，最快月底上市。台灣市面上比較常見白蘭姆酒，作為調酒基底或製作麵包之用，可供直飲的黑色蘭姆酒則較少見，趁此契機測試國內消費市場接受度。

對未來合作空間，廖志堅表示，有些立陶宛生產的酒類品項，對台灣來說相對特別，例如莓果酒、苦酒等，未來都可思考評估引入的市場性。

※飲酒過量，有害健康。酒後不開車，安全有保障。未成年請勿飲酒。