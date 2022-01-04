財政部南區國稅局表示，因應自111年1月1日起，每月基本工資調整為25250元，扣繳單位給付非境內居住者薪資所得時，其全月薪資給付總額在每月基本工資1.5倍以下者，應按給付總額扣繳6％；若全月薪資給付額超過每月基本工資1.5倍(即逾37875元)，則按給付總額扣繳18％。

扣繳單位給付非境內居住者薪資所得時，扣繳義務人應依前揭規定扣取稅款，於代扣稅款之日起10日內向國庫繳清並向所轄稽徵機關辦理扣繳申報事宜，以免受罰。

該局特別呼籲，扣繳義務人可至財政部電子申報繳稅服務網站(https：／／tax.nat.gov.tw)下載最新版「各類所得憑單(含信託)資料電子申報系統」軟體，透過網路傳輸即可完成申報，請多加利用以節省時間及節能減碳。

民眾如有稅務疑義，可就近向國稅局洽詢，或於上班時間撥打免費服務電話0800-000321，將有專人詳細解說。