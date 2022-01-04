全球晶圓代工龍頭台積電前往高雄設廠傳聞不絕於耳，終於在11月初證實，將於高雄設立生產7奈米、28奈米製程的晶圓廠，這也是台積電自竹科、中科以及南科台南廠區以外地區，再度尋找新土地擴產。不過，媒體報導指出，原本台積電想到高雄設廠的是3奈米製程，沒想到英特爾突然殺出大單，導致台積電不得不轉向。

台積電代理發言人高孟華當時指出，因應市場需求，台積電董事會決議，將於高雄設立生產7奈米及28奈米製程的晶圓廠，預計將於2022年開始動工，並於2024年開始量產。早在消息正式公布之前，就傳過台積電將赴高雄建立2奈米生產線，或是7奈米製程，但在台積電2021年第三季法說並未透露相關細節，一度讓提早在當地房市卡位的投資人大失所望，但最終台積電仍宣布高雄投資計畫，也替南部半導體材料S形廊帶拼上最重要一塊拼圖。

隨著全球對半導體需求比以往更加強勁、加上台積電在先進製程的領導地位無可撼動，台積電在2020年5月宣布赴美國亞利桑那州投資12吋晶圓廠、用以5奈米製程，預計2024年開始量產，去年4月宣布在南京廠區擴產28奈米製程，10月宣布赴日本熊本投資設廠、用以生產22/28奈米製程，並於11月初宣布在高雄投資7/28奈米製程，加上本身在竹科、南科的擴產行動持續，預計本月法說上，台積電有望擴張3年1000億美元的資本支出計畫。

據《風傳媒》報導，供應鏈消息指出，台積電早在去年中就啟動高雄設廠評估，不光是高雄市政府動作積極，更考量到南科土地不足，尤其是3奈米製程第二波擴產，第一波主要在南科18B P5至P8廠外，緊接著就是高雄。

但在英特爾宣布擴大對台積電7奈米、6奈米、5奈米製程投單，其中對台積電5奈米的需求更是暴增，影響到台積電擴產規劃，原先P5至P8廠都要生產3奈米，後來將P5改生產5奈米以及少量3奈米，P6至P8廠仍以3奈米為主，目前仍在持續擴產與裝機測試作業。

除了英特爾，來自大陸客戶的AI晶片大單也讓本就產能相當吃緊的台積電，緊急開出7/28奈米製程產能建立，這批客戶包括寒武紀、比特大陸、地平線、嘉楠科技等大陸IC設計廠商，成為這波台積電7奈米主要推手。

報導還提及，台積電自18廠以來只興建超大型晶圓廠（GigaFab），至少有4個階段、10萬片月產能規模，就目前高雄設廠的規模來看，面臨定價以及規模經濟效益不足的問題，但大陸廠商透露只要有產能、價格不是問題的情況下，能幫助台積電在高雄設廠在這方面的疑慮。