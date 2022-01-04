《ESPN》知名球評A史密斯今天在看到籃網輸給灰熊之後忍不住地破口大罵，認為杜蘭特是一名被高估的球員，而且是憑藉抱史蒂芬柯瑞的大腿才能有如今的高知名度。

杜蘭特今天在面對灰熊的時候全場24投中8，攻下26分、6助攻，帳面上成績不算太差，但投籃命中率不慎理想，而且籃網本季面對東西區前四強球隊全部落敗。對此A史密斯直接跳出來指責杜蘭特的諸多不是，而且還認為杜蘭特虛有其名。

A史密斯強調，這不是一支具有奪冠實力的球隊，尤其是對上強敵的時候經常是潰敗收場，外面對於杜蘭特的吹捧言過其實，甚至還將他比喻會超過喬丹，這是明顯錯誤，兩人之間有極大的差距。

A史密斯進一步說明，杜蘭特之所以被高估的主要原因是他當年加入勇士，而且在總決賽投進兩科致勝三分球，這才讓他有了高知名度，但總歸一句話，那是杜蘭特抱了科瑞大腿而來的。

然而A史密斯的這番言論還是有所爭議，畢竟A史密斯是喬丹的死忠粉絲，過往只要有球員被拿來和喬丹相比的時候就會看到A史密斯跳出來批評，這可從已故布萊恩和詹姆斯的身上看得到，只不過如今換成杜蘭特了。