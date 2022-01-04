台灣人超愛喝飲料，超商內的飲料種類相當多元，有國外品牌也有本土品牌，都深受民眾喜愛，不過有網友認為台灣品牌的黑松沙士超好喝，納悶為什麼沒有紅到國外，貼文引起討論，有老饕揭原因：有種中藥味。

一名網友昨(3日)在PTT上發文表示，他覺得在台灣可以買到各種品牌的汽水，不像美國只有可樂可以喝，其中台灣本土品牌的黑松沙士超好喝，於是好奇「為什麼黑松沙士沒有進軍美國市場？要是打進美國市場還不賣爆？」。

貼文引起網友討論，許多人點出關鍵原因，推測因為黑松沙士有中藥味，外國人可能不太習慣，「有中藥味阿兜啊不會喝啦」、「對他們來說有種中藥味怎麼賣」。

其他也有網友表示，「美國牌子的沙士跟黑松口味差很多；不容接受吧」、「日本人說有撒隆巴斯的味道」、「味道不被老外接受咩」、「有啊，華超買的到」、「要加鹽」、「美國有root beer了，但我覺得很難喝」。